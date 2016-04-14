

Prag Radyosu, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve kabine üyelerinin bugün bir araya gelerek 11 milyon nüfusa sahip ülke için yeni bir isim belirlemeye çalışacağını duyurdu.







Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin resmi adı olan "Çek Cumhuriyeti"nin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını, sadece daha kısa bir isim benimsemek istediklerini belirtti.







Avrupa'da birçok ülkenin resmi isminden ayrı olarak bir de daha kısa coğrafi ismi olduğunu hatırlatan Bakan Zaoralek, Polonya'nın resmi isminin "Polonya Cumhuriyeti", Almanya'nın resmi isminin de "Almanya Federal Cumhuriyeti" olduğuna işaret etti.







Zaoralek, kendilerinin de kısaca Çekçe'deki "Česko" ismini kullanmak istediklerini kaydetti.



