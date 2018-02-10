1 Taşla 6 Kuş Vuracak
Günün İddiası: Başakşehir'e Yenilirse Son Maçı Olur
Barcelona, 86 Yıllık Rekorun Peşine Düştü
Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş
Eski Manchester Unitedlı Futbolcu Liam Millier, Kansere Yenik Düştü
Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor
Ve Atiba'da Mutlu Son
Şaka Değil Gerçek... Aziz Yıldırım Hoca Oluyor
Belhanda Transferindeki Beşiktaş Detayı Şaşkına Çevirdi
Cedi Osman, Nba'de Tarih Yazıyor
Ümraniye'de Ohal İlan Etti
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İlgi Nedeniyle Salondan Çıkamadı
Haftanın Kritik Maçında Olimpiakos, Real Madrid'i Devirdi
Brezilya Milli Takımı, Beşiktaş'ın Tesislerinde Kamp Yapacak
Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı
Durdurulan Soyağacı Uygulaması İçin Açıklama!
Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler
Çocukları İçin At Olan Çağla, Gönülleri Fethetti
Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak
Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı

Cedi Osman, NBA'de tarih yazıyor

CEDİ OSMAN, NBA'DE TARİH YAZIYOR

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, dün gece oynanan Atlanta Haws maçında 16 sayı 6 ribaund 5 asist ve 3 top çalma ile oynadı.

Tarih : 10 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Cedi Osman, Nba'de Tarih Yazıyor(9/10)5

Cleveland Cavaliers deplasmanda Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks'ı 123-107 mağlup etti.

Cleveland formasıyla daha önce çıktığı 37 maçta oyuna kenardan dahil olan Cedi, NBA kariyerinde ilk kez bir maça ilk 5'te başladı. 38 dakika sahada kalarak da bir başka kariyer rekoruna imza atan milli basketbol, takımın süper yıldızı LeBron James'in ardından sahada en çok kalan isim oldu. 38 dakikada 4/4 iki sayı, 2/5 üç sayı ve 2/7 serbest atış isabetiyle 16 sayı kaydeden Cedi Osman, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma istatistikleri de üreterek skor dışında da takımına büyük katkı yaptı.

LEBRON JAMES DAĞITTI

LeBron James 22 sayı 12 ribaund ve 19 asistle galibiyette başrolü oynayan isim olurken, ona 7/13 üç sayı isabitiyle 30 sayı bulan Kyle Korver ve 24 sayıyla Jeff Green eşlik etti.

ERSAN'DAN 12 SAYI

Atlanta cephesinde ise maça ilk başlayan bir başka milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise karşılaşmayı 12 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder'ın 25 sayış, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı yenilgiyi engellemeye yetmedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cedi  Osman  Nba  De  Tarih  Yazıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER