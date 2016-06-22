CECELİ'YE MİLLİ TAKIM TEPKİSİ
Şarkıcı Mustafa Ceceli dün milli takımın galibiyetinden sonra twitter hesabından sert sözler yazdı. Ceceli'nin yazdıklarına tepki gecikmedi.
İlk 2 maçını kaybeden milli takım Çek Cumhuriyet'i karşısında 2-0 galip gelince işler bir ande değişti. Millilerimiz E grubundaki maçların sonucunu beklemeye başladı. Dün gerçekleşen mücede sonunda bir çok kişi sosyal medya'dan sevincini gösterdi.
Bunlardan birisi de Şarkıcı Mustafa Ceceli'ydi. Ceceli twitter hesabından milli takıma önceden tepki gösterenlere sert sözler yazdı. Ceceli, "Klavye başında geçen maçlardan sonra artistik yapan, küfür kıyamet takılan maganda arkadaşlar siz de çenenizi kapayıp efendi gibi oturun" diyince olanlar oldu.
SARAY KULU
İktidara yakınlığı ile bilinen Ceceli'ye tepki gösteren taraftarlar; "Efendilik dersi vermek saray kullarına mı kaldı!" diye tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
- Sen git sarayda ezan oku lan karışma milletin ne yapacağına @mustafaceceli
- mustafa bey artistik yapmak ne demek @mustafaceceli
- Ha işte. Adam klavye başında oturmuş,saraya gidip yalanmaktan kalan boş zamanlarında,burada insanlara ayar çekiyor. @mustafaceceli
- Kes lan çakma justin @mustafaceceli
- Geç oldu yat istersen! @mustafaceceli
- @mustafaceceli iyide sanane
- Efendilik dersi vermek saray kullarına mı kaldı! @mustafacece
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