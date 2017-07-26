10 Temmuz'da Mustafa Ceceli ile evlenen Selin İmer, kolunda bulunan ve günlerdir 'Haç' işaretine benziyor diye konuşulan dövmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Selin İmer, 'Haç' işaretine benzetilen dövmeyle ilgili olarak "1983 yıldır var olan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecek cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğiniz için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler... Bu dövmeyi 1 sene evvel yaptırdım, içerisinde Kelime-i Tevhid yazıyor." ifadelerini kullandı. İmer'in yaptığı açıklamanın ardından eşi Mustafa Ceceli gibi paylaşımını yoruma kapatması dikaktlerden kaçmadı.

DÖVMESİNDE KELİME-İ TEVHİD YAZIYOR

İmer'in açıklamasının tamamı şu şekilde: 1983 yıldır varolan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecke cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğin için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler...

İsimlerinizi zikretmeyeceğim, siz kendinizi biliyorsunuz. Fıtratınız insanları yalanlarla kışkırtmak... Gerçekliğinden eminmiş gibi yaptığın haberler de aynen bu dövmenin içeriği gibi zandan ve iftiradan ibaret... 1 sene evvel yaptırdığım içerisine Kelime-i Tevhid yazan bir dövmeyi, insanlara 10 sene önce yaptırdığım bir haçmış gibi lanse ederek ne kadar kastılı ve yalan "haber" yaptığınızı da gözler önüne serdiğiniz için size teşekkürü borç bilirim.

Kaynak: haberinburada