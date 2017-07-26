CECELİ'NİN EŞİ HERKESE SALLADI, ARDINDAN PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI
10 Temmuz'da Mustafa Ceceli ile evlenen Selin İmer, kolunda bulunan ve günlerdir 'Haç' işaretine benziyor diye konuşulan dövmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Selin İmer, 'Haç' işaretine benzetilen dövmeyle ilgili olarak "1983 yıldır var olan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecek cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğiniz için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler... Bu dövmeyi 1 sene evvel yaptırdım, içerisinde Kelime-i Tevhid yazıyor." ifadelerini kullandı. İmer'in yaptığı açıklamanın ardından eşi Mustafa Ceceli gibi paylaşımını yoruma kapatması dikaktlerden kaçmadı.
DÖVMESİNDE KELİME-İ TEVHİD YAZIYOR
İmer'in açıklamasının tamamı şu şekilde: 1983 yıldır varolan haç işaretini artı işaretiyle karıştırabilecke cahiliyette yaşamaya mahkum edildiğin için üzgün değilim, Allah ne eylerse güzel eyler...
İsimlerinizi zikretmeyeceğim, siz kendinizi biliyorsunuz. Fıtratınız insanları yalanlarla kışkırtmak... Gerçekliğinden eminmiş gibi yaptığın haberler de aynen bu dövmenin içeriği gibi zandan ve iftiradan ibaret... 1 sene evvel yaptırdığım içerisine Kelime-i Tevhid yazan bir dövmeyi, insanlara 10 sene önce yaptırdığım bir haçmış gibi lanse ederek ne kadar kastılı ve yalan "haber" yaptığınızı da gözler önüne serdiğiniz için size teşekkürü borç bilirim.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
- Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
- Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
- Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidi Kadın Yaşadığı Dehşeti Anlattı
- Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
- Bakıcısının Boğulduğunu Sanan Vefalı Fil, Can Borcunu Ona Böyle Ödedi
- Trump'ın New York Çizimi 9 Bin Dolardan Açık Arttırmaya Çıkacak
- Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar