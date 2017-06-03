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ceceli'den bir açıklama daha: asılsız haberdir

CECELİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: ASILSIZ HABERDİR

Son günlerin olay adamı Mustafa Ceceli'den bir açıklama daha geldi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Ceceli'den Bir Açıklama Daha: Asılsız Haberdir(10/10)10



9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan  Mustafa Ceceli, yeni sevgilisiyle Miami'den döndükten sonra evleneceğini açıklamış ve magazin gündemine oturmuştu.




Dün ise, ünlü popçunun eski eşine Kanlıca'da 4 katlı villa bıraktığı ve Sinem Gedik'in de bu evi 12 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edildi.




Çıkan bu haberden sonra Ceceli'den açıklama geldi.




Ünlü şarkıcı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Medyada benimmiş gibi gösterilen 12 milyon dolar değerindeki evle tarihte hiçbir alakam olmamıştır. Asılsız haberdir.












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