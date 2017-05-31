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ceceli sessizliğini bozdu: selin imer ile evleneceğiz

CECELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU: SELİN İMER İLE EVLENECEĞİZ

Boşandıktan sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşayan Mustafa Ceceli, yaptığı açıklamada "Aldığımız ortak kararı sizlerle de paylaşmak isteriz. Dönünce evleneceğiz" dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:44
Puan Ver : Ceceli Sessizliğini Bozdu: Selin İmer İle Evleneceğiz(8/10)5


 Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım'dan 5 gün önce boşandı. Boşanmanın hemen ardından sosyetik güzel Selin İmer ile yaşadığı aşk yaşamaya başlayan Ceceli'den beklenen açıklama geldi.



DOĞRULADI



Ortaya çıkan aşk fotoğraflarından sonra Mustafa Ceceli'nin Miami'ye gittiği biliniyordu. Ceceli sessizliğini bozdu ve bir basın açıklaması ile bu aşkı doğruladı.



İşte Mustafa Ceceli'nin açıklaması:



Öncelikle bilinmesini isterim ki bu bizim hayatımız ve atacağımız adımlarla alakalı kimseden izin almaya gerek olduğunu düşünmüyoruz. Defalarca dile getirmeme rağmen hala anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatayım; Ahmed Hulusi bir şeyh değildir, cemaati yoktur, kimsenin hayatına karışmaz... Dolayısıyla 'birlikte yanına gitmişler' benzeri, iftiralara şaşırıyoruz. Şu anda ben Amerika'dayım Selin ise İstanbul'da.



 



kaynak:haberler








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