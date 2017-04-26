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cebinizde geçersiz 184 milyon lira var

CEBİNİZDE GEÇERSİZ 184 MİLYON LİRA VAR

Vatandaşın cebindeki tedavülden kalkmış 184 milyon lira iki yıl içinde değiştirilmezse ‘çöp' olacak. Paraların bir kısmının hatıra amaçlı saklandığı tahmin ediliyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:13
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Merkez Bankası kayıtlarına göre, vatandaşın cebinde alışverişte geçmeyen, tedavülden kaldırılmış 21 milyon adet banknot bulunuyor. Değeri 184 milyon liraya ulaşan geçersiz banknotlar iki yıl içinde değiştirilmezse “çöp” olacak.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası, 2005 yılında TL'den 6 sıfır atmış, vatandaşın alışması için de geçici süreyle 5 yıllığına YTL (Yeni Türk Lirası) banknotları tedavüle sürmüştü. Sıfırı atılmış YTL banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinde ömrünü tamamladı, yani alışverişlerde kullanılamaz hale geldi, tedavülden çıkarıldı. Merkez Bankası, vatandaş mağdur olmasın diye tedavülden çekilen YTL banknotların 10 yıl yani 31 Aralık 2019 yılına kadar değiştirilmesi için zaman tanıdı. Ancak, sürenin bitimine kısa süre kalmasına rağmen 184 milyon liraya yakın geçersiz banknotun hâlâ piyasada olduğu belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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