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çaykur'a bin 500 geçici işçi alınacak

ÇAYKUR'A BİN 500 GEÇİCİ İŞÇİ ALINACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik ilkokul öğrenimli beden işçisinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını söyledi.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:04
Puan Ver : Çaykur'a Bin 500 Geçici İşçi Alınacak(9/10)7


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çaykur'un personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik ilkokul öğrenimli beden işçisinin İŞKUR aracılığıyla alınacağını söyledi.



 



kaynak:yenişafak








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