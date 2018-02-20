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Çaykur Rizespor liderliğe iç golle yükseldi

ÇAYKUR RİZESPOR LİDERLİĞE İÇ GOLLE YÜKSELDİ

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Çaykur Rizespor Liderliğe İç Golle Yükseldi(10/10)6

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 ile geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

RİZESPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Maç fazlasıyla lider olan Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golleri 73. dakikada Recep Niyaz, 80. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 90. dakikada Samu attı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla Ümraniyespor'u geçip 1. sıraya yükselirken Balıkesir ekibi 30 puanla 10. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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