ÇAYKUR RİZESPOR, HİKMET KARAMAN'IN GÖREVİNE SON VERDİ
1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırdı. Takım, ilk 7 haftada 4 galibiyet almıştı.
TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
7 HAFTADA 4 GALİBİYET ALMIŞTI
Rizespor, ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. basamakta yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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