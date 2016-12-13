

Ekonomi Bakanlığı, 25 Ocak'ta Bakanlar Kurulu kararıyla sınır illerinde ithalatına izin verilen çay, şeker, fındık ve antep fıstığını yeniden yasak kapsamına aldı.







YENİDEN YASAKLANDI







25 Ocak tarihli Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararında, önceki kararların aksine çay, şeker, fındık ve antepfıstığı sınır ticaretine dahil olmayacak ürünler listesinde sayılmamıştı. Ancak 11 ay sonra bugün Resmi Gazete'de yayımlanan sınır ticaretine ilişkin uygulama tebliğinde, bu dört ürün yeniden sınır ticareti kapsamında ithali yasaklanan ürünler arasına alındı.







HAKSIZ REKABET YARATTIĞI GEREKÇESİYLE...







Tebliğin ilgili maddesinde "yerli üretimin ve imalatın korunması ile haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çay, şeker, fındık ve antepfıstığı ile Bakanlık tarafından ithalatı durdurulan diğer ürünlerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez. İthalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin verilmez" denildi.







kaynak:sabah