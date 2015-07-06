

Galatasaray'ın önceki gün renklerine kattığı Lukas Podolski'nin çay içmesi gündemi uzun süre meşgul etti. Bunun üzerine çay firmaları harekete geçti.







Lukas Podolski'nin önceki günkü imza töreninde Alman yıldız, eline Türk çayını alıp, basın mensuplarına poz vermişti.







Çayı çok sevdiği öğrenilen Podolski'nin bu hareketi sonrasında ise Türkiye'deki firmaların, tecrübeli futbolcuyu reklam kampanyalarında oynatmak için sıraya girdikleri öğrenildi. Hemen Galatasaray Kulübü'yle temasa geçen 3 çay firmasının, anlaşma için gaza bastıkları bildirildi.







Yönetimin ise oyuncunun yanı sıra kulübe de para kazandıracak bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, iyi bir reklam sözleşmesiyle, oyuncuya ödenen 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılamayı hedefledikleri öğrenildi.