O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çay firmaları podolski'nin kapısında

ÇAY FİRMALARI PODOLSKİ'NİN KAPISINDA

Galatasaray'ın önceki gün renklerine kattığı Lukas Podolski'nin çay içmesi gündemi uzun süre meşgul etti. Bunun üzerine çay firmaları harekete geçti.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:10
Puan Ver : Çay Firmaları Podolski'nin Kapısında(9/10)10


Galatasaray'ın önceki gün renklerine kattığı Lukas Podolski'nin çay içmesi gündemi uzun süre meşgul etti. Bunun üzerine çay firmaları harekete geçti.



Lukas Podolski'nin önceki günkü imza töreninde Alman yıldız, eline Türk çayını alıp, basın mensuplarına poz vermişti.



Çayı çok sevdiği öğrenilen Podolski'nin bu hareketi sonrasında ise Türkiye'deki firmaların, tecrübeli futbolcuyu reklam kampanyalarında oynatmak için sıraya girdikleri öğrenildi. Hemen Galatasaray Kulübü'yle temasa geçen 3 çay firmasının, anlaşma için gaza bastıkları bildirildi.



Yönetimin ise oyuncunun yanı sıra kulübe de para kazandıracak bir anlaşmaya sıcak baktığı ifade edildi. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, iyi bir reklam sözleşmesiyle, oyuncuya ödenen 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılamayı hedefledikleri öğrenildi.








Etiketler: Çay  Firmaları  Podolski  Nin  Kapısında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER