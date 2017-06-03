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çay deyip geçmeyin, genlerde değişiklik yapıyor!

ÇAY DEYİP GEÇMEYİN, GENLERDE DEĞİŞİKLİK YAPIYOR!

Yeni bir araştırmaya göre; kadınlarda çay tüketimi kanser ve östrojen metabolizması ile etkileşime giren genler üzerinde epigenetik değişikliklere neden oluyor

Tarih : 03 Haziran 2017, 16:04
Puan Ver : Çay Deyip Geçmeyin, Genlerde Değişiklik Yapıyor!(10/10)10


Epigenetik değişiklikler, genlerimizi açıp kapatan kimyasal değişikliklerdir. Uppsala Üniversitesi'nde yapılan ve Human Molecular Genetics dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre; kadınlarda çay tüketimi kanser ve östrojen metabolizması ile etkileşime giren genler üzerinde epigenetik değişikliklere neden oluyor.



HASTALIK RİSKİNİ ETKİLİYOR



Bilim Fili'nin haberine göre; beslenme biçimi, sigara kullanımı ve kimyasallara maruz kalma gibi çevre ve yaşam tarzı faktörlerinin epigenetik değişikliklere neden olabileceği zaten biliniyordu. Yapılan yeni araştırmada ise, çay ve kahve tüketiminin yol açtığı epigenetik değişiklikler çalışıldı. Daha önce yapılan çalışmalarda, hem kahvenin hem de çayın, tümör gelişiminin baskılanması, inflamasyonun azaltılması ve östrojen metabolizmasının etkilenmesi ile insanlardaki hastalık riskinin modülasyonunda epigenetik değişikliklerden kaynaklı mekanizmalar oluşturmada önemli bir rol oynadığı ileri sürülüyordu.



 



kaynak:habertürk






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