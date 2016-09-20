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çay bahçesindeki kavga kanlı bitti

ÇAY BAHÇESİNDEKİ KAVGA KANLI BİTTİ

Bursa'da bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi başından ve bacağından vurularak ağır yaralandı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 08:56
Puan Ver : Çay Bahçesindeki Kavga Kanlı Bitti(10/10)10


Bursa'daki silahlı saldırı, Merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Siteler Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.



50 yaşındaki Arif Akçay ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aralarında tartışmaya başladı. Konusu henüz bilinmeyen sözlü tartışma büyüyünce Akçay, çay bahçesinden uzaklaşmak için caddeye doğru yöneldi.



Bu sırada tartıştığı kişi Akçay'a doğru üç el ateş etti. Açılan ateşte Akçay başından ve bacağından yaralandı.








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