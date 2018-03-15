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ÇAVUŞOĞLU'NUN ABD ZİYARETİNE TİLLERSON ENGELİ! GÖRÜŞME İPTAL OLDU


Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretine Tillerson engeli! Görüşme iptal oldu
Tarih : 15 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Çavuşoğlu'nun Abd Ziyaretine Tillerson Engeli! Görüşme İptal Oldu(7/10)3

Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.

MENBİÇ KONUSU ELE ALINACAKTI

Görüşmede iki ülkenin Menbiç konusunda izleyeceği yol haritasının çizilmesi bekleniyordu.

GÖRÜŞME NİSAN AYINDA YAPILABİLİR

Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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