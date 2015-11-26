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ÇAVUŞOĞLU'NDAN LAVROV'A TELEFON


ÇAVUŞOĞLU'NDAN LAVROV'A TELEFON
Tarih : 26 Kasım 2015, 09:20
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Lavrov'a Telefon(6/10)6


Lavrov, “Çavuşoğlu, hayatını kaybeden pilotlar için başsağlı diledi. Olayın can kaybına yol açmasından üzüntü duyduğunu belirtmekle birlikte Türk savaş uçaklarının doğru davrandıklarını savunmasını da yapmaya çalıştı” dedi. Lavrov, ayrıca “Türkiye'ye bir ziyaret veya Türk meslektaşlarımızı burada ağırlamak gibi bir planımız yok” diye konuştu. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç ise iki bakanın görüşeceğini söyledi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de “Görüşmede her iki bakan da önümüzdeki günlerde Belgrad'ta yapılacak AGİT Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya gelebileceklerini teyit ettiler” dedi. Lavrov'un sözcüsü Mariya Zaharova, “Lavrov, Türkiye'den görüşme tekliflerinden hiçbirine olumlu cevap vermedi” dedi.








Etiketler: Çavuşoğlu  Ndan  Lavrov  A  Telefon    haber

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