DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'ye, “Sen madem bu kadar güçlüsün niye PKK yıllardan beri senin topraklarını işgal ediyor. Bir terör örgütüne karşı mücadele edemiyorsun, zayıfsın, ondan sonra da kabadayılık yapmaya kalkıyorsun" diye cevap verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası'nın basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair Amerikalılardan hiçbir şüphe olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Onların istihbaratı en az bizimki kadar güçlü. Onlar zaten FETÖ'yü biliyorlar, biz sadece onların elindeki bilgilerle yetinmedik. Darbenin arkasında FETÖ'nün olduğuna dair bilgi, belge, delilleri verdik. Şu anda ABD'nin elinde en sağlam dosya var. Hukuki bakımdan en sağlam dosya var. FETÖ'nün peşini bırakmayacağımızı ve mutlaka bize iade etmeleri gerektiğini Amerikalılara sürekli hatırlatıyoruz" dedi.



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin her gün bu işi takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



“Fethullah Gülen hakkında geçici tutuklama kararı var ama halen tutuklanmadı. ABD'de şimdi FETÖ'nun okullarıyla ilgili inceleme devam ediyor. Los Angeles'ta 3 okulun lisansını yenilememe kararı aldılar. Neden, birincisi mali konular. Demek ki her yerde olduğu gibi mali konularda orda da sahtekarlık yaptılar. Onların en iyi becerdiği şey bu zaten. İkincisi de personel konusunda kural dışı ya da illegal yaptıkları şeyler. Orada da yine sahtekarlık var. ABD'nin kurumları FETÖ'nün farkında, önemli olan siyasilerin de farkına varması. Ama demeden Türkiye'ye vermesi gerekiyor. Madem kurtulmak istiyorsun aramızda anlaşma var, işte deliller. Belgeler dayanışma örneğimiz, bir an evvel hukuki süreci başlatıp bu kişiyi bize iade etmeleri gerekiyor. Şu anda ellerinde bugüne kadarki en güçlü dosya var. O nedenle gerçekleri söylemeye başlamaları da esasen önemli."