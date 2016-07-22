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çavuşoğlu'ndan gülen'in iadesiyle ilgili açıklamalar

ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÜLEN'İN İADESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gülen'in iadesi için ABD'nin önerdiği komisyona katılmaya hazır olduklarını söyledi

Tarih : 22 Temmuz 2016, 11:59
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Gülen'in İadesiyle İlgili Açıklamalar(7/10)5


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gülen'in iadesiyle ilgili ABD'nin Ankara'yla yakın işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.



TRT Haber'e konuşan Çavuşoğlu, Gülen'in iadesi için ABD'nin bir komisyon kurmayı önerdiğini ve Türkiye'nin de buna katılmaya hazır olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, Gülen'in başka bir ülkeye kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Öte yandan Gülen'in iadesinin yıllar sürmesi gerekmediğini Çavuşoğlu, işlemin kısa bir süre içinde tamamlanabileceğini ifade etti.



Çavuşoğlu, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili de konuştu.



Yunanistan'dan siyasi sığınma isteyen askerlerin sınırdışı edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye karşıtı olanlar Yunanistan mahkemelerine baskı yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.








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