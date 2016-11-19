

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği 18 Mart tarihli anlaşmanın şartlarını yerine getirmelidir. Kaçak göçe yönelik adımların sadece Türkiye'den gelmesini beklemek haksızlık olur. Avrupa Birliği'nin de taahhütleri var. Bir an evvel taahhüt ettiği 3 milyar Avro'yu Türkiye'ye değil, burada zor durumda yaşayan Suriyelilere ulaştırması gerekir" dedi.



NATO Parlamenterler Asamblesi 62'nci Oturumu Hilton Bomonti Otel'de başladı. Oturuma katılan Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, katılımcılara seslendi. Bakan Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'deki olaylara değinerek, terör sorununu değerlendirdi.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcılara 15 Temmuz darbe girişiminde milletin duruşunu anlattı.



Çavuşoğlu, "Türk milleti darbe girişimi karşısında demokrasiyi destansı bir şekilde savunmuştur. Milletimiz sarsılmaz bir iradeyle tankları ve savaş uçaklarını durdurup Türk demokrasisine sahip çıkmıştır. Geldiğimiz noktada FETÖ terör örgütü üyelerini işgal ettikleri devlet görevlerinden uzaklaştırmak bizim halkımıza olan borcumuzdur. Bu sorumluluğumuzu göz ardı etmemizi kimse bizden beklemesin" dedi.







kaynak:habertürk