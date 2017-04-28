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ÇAVUŞOĞLU'NDAN AVRUPA KONSEYİ'NE: PİŞMAN OLACAKLAR


ÇAVUŞOĞLU'NDAN AVRUPA KONSEYİ'NE: PİŞMAN OLACAKLAR
Tarih : 28 Nisan 2017, 12:15
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi'ne: Pişman Olacaklar(10/10)9




Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Malta'da katılacağı AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde AB ve AKPM hakkında konuştu. Çavuşoğlu, AKPM'nin bütçesine en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında olan Türkiye'nin bu katkıyı minimuma düşüreceğini açıkladı. Çavuşoğlu, “Başka atabileceğimiz adımlar da var. Buna pişman olacaklar” diyerek “Bugün Malta'daki toplantıda ‘üyeliğinizi askıya alıyoruz' denirse mesajınız ne olacak?” sorusuna da yanıt verdi.

Çavuşoğlu, “Bugün Malta'daki toplantıda ‘üyeliğinizi askıya alıyoruz' denirse mesajınız ne olacak?” sorusuna “Yapabilirsen yap. Ne gerekiyorsa cevabını veririz, altta kalmayız” dedi.



Çavuşoğlu, vize serbestisine yönelik AB için bir yol haritası hazırladıklarını, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın onayını aldıktan sonra uygulamaya koyacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, Sincar'daki ABD'li askerlerin görüntüsüne de tepki göstererek “Güvene dayalı ilişkimize yeniden ivme kazandırmamız lazım” dedi. Malta'daki kritik AB zirvesi öncesi uçakta

gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'li askerlerin basına yansıyan fotoğraflarına tepki göstererek şunları söyledi:



‘PARTNER SALDIRIYOR'



“Yanlış, doğru değil. Bir kere YPG ile işbirliği yapmaları doğru değil. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yeni yönetime de anlatmaya çalışıyoruz. Ama arazide aynı askerler, aynı kişiler olduğu için bu kişiler de bu yönde görüş bildiriyor. Teröristlerden yerel partner olmaz. Bu yerel partner bana saldırıyor. Nasıl oluyor müttefikine yerel partner saldırıyor? O zaman halkın ABD'ye bakışı değişiyor.



Söylüyoruz. Biz kendilerine bilgi verdik daha öncesinden de verdik. O gece 2 saat öncesinde bilgi verdik. Çatışmasızlık onunla ilgili anlaşmamız var. Onlar da bize 2 saat öncesinde bilgi veriyor. Ruslara da verdik. Yani bilgi verilmedi şeyi doğru değil.. Uyumdan şunu anlıyorlarsa, ‘terör örgütü saldırmaya devam etsin. Türkiye de koalisyonun izni olmadan terör örgütünü vurmasın' diyorlarsa tamam doğru ama onun dışında biz gayet uyumluyuz. Terör saldırısı onlara yapılmıyor bize yapılıyor.



 



kaynak:mynet








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