

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.







Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:







"Alman mevkidaşımza rahatsızlığımızı ilettim."







"Burada yaşayan Türkler, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Alman dostlarımız iki ülke arasındaki dostluğumuzu pekiştiriyor. Bu uygulamaların tekrar etmemesi gerektiğini söyledik."







"Bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekir. Türkiye, Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır, olması için gerek yoktur. Biz Almanya'yla ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Türkyie'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları gündeme getirdik."







"Biz iki dost olarak yolumuza devam etme taraftarıyız."







kaynak:habertürk