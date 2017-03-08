Kapıda Vizeye Bir Yıl Daha Devam
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Teksas'ta
Olympiakos Hocasından Şoke Eden Beşiktaş Raporu!
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Almanya Açıklaması
Erkan Petekkaya'dan 10 Milyonluk İmza!
Annenizi Vurdum Gidin Kurtarın
Metrobüslerde Yeni Dönem Başlıyor
Polisler Kadını Ağlarken Buldu! Kasap Gözaltında
Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü
İşte O Masada Olacak En Kritik Gündem!
Başbakan Yıldırım Konuşuyor
Fransızlar Cenevre'ye Damga Vurdu
Lenf Kanserine Karşı Mucize İlaç
İzel'i Görenler Tanıyamadı
1,5 Milyon Emekli Promosyonunu Cebine Koydu
Dolar/Tl Yükselişe Geçti
Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Müjde
Alman Gazetesi: Türklerin Artık Umurunda Değil

çavuşoğlu'ndan almanya açıklaması

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ALMANYA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 08 Mart 2017, 13:43
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Almanya Açıklaması(10/10)10


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Alman mevkidaşımza rahatsızlığımızı ilettim."



"Burada yaşayan Türkler, Türkiye'nin her yerinde yaşayan Alman dostlarımız iki ülke arasındaki dostluğumuzu pekiştiriyor. Bu uygulamaların tekrar etmemesi gerektiğini söyledik."



"Bundan sonraki süreçte diyalogumuzu devam ettireceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin herkesten daha iyi olması gerekir. Türkiye, Almanya'ya karşı hiç düşmanca bir tavır içinde olmamıştır, olması için gerek yoktur. Biz Almanya'yla ilişkilerimizi neden kötü tutalım? Türkyie'ye yönelik sistematik karalama kampanyası, topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları gündeme getirdik."



"Biz iki dost olarak yolumuza devam etme taraftarıyız."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çavuşoğlu  Ndan  Almanya  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER