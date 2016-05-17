

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nın terör yasasını değiştirme baskısının "teröre destek" anlamına geldiğini belirterek, "Biz de buna pabuç bırakmayız. Altını çizerek söylüyorum. Böyle bir dayatmaya karşı biz kesinlikle boyun eğmeyiz." dedi.







Çavuşoğlu, Viyana'da düzenlenen "Libya" konulu Dışişleri Bakanları toplantısından sonra Türk sivil toplum örgütleri ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.







Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AB'nin vize serbestisi konusunda yaptığı dayatmaları kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:







"PKK ile, terör örgütü ile, DAEŞ ile mücadele ettiğimiz bir ortamda bize 'terör yasası değiştireceksiniz aksi takdirde vize serbestisini gerçekleştirmeyiz' demek teröre destek vermektir. Biz de buna pabuç bırakmayız. Altını çizerek söylüyorum. Böyle bir dayatmaya karşı biz kesinlikle boyun eğmeyiz."







Çavuşoğlu, çifte standartlarını çok iyi bildiği AB'yi samimi olmaya davet ederek, bazı AB üyelerinin, kriterleri yerine getirmeden üye yapıldığını anlattı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:







"Siz, Türkiye'ye üyelik mi veriyorsunuz. Zaten bunu engelliyorsunuz. Vereceğiniz Shengen vizesiz seyahat. Bu zaten bizim vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. AB, aday ülkelere, müzakereleri başlamayan ülkelere vizesiz seyahat hakkı verdin. Müzakere eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkı değil mi bu? Dolayısıyla bir lütufta mı bulunuyorsunuz. Bir başa kakar gibi. 'Bunu söyleyince bizi tehdit mi ediyorsunuz' diyorlar. Yok sadece doğruları söylüyoruz. Samimi bir şekilde doğruları söylüyorum. Vereceğin bir vize. Sanki üye yapıyormuş gibi, (kesinlikle o olmadan bu olmaz.)"







Türkiyesiz AB'nin küresel güç olmayacağını ve ekonomik sorunlarını çözemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "AB ile vize konusunu aklıselim bir şekilde oturup konuşacağız, yol haritasını belirlememiz lazım. Herkes sözünde duracak" dedi.