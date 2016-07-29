

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den gelen "Generallerin tasfiye edilmesi IŞİD'le mücadeleye zarar verir" eleştirilerine "Türkiye'nin IŞİD, PKK ve diğer örgütlerle mücadele konusunda asker kapasitesini sadece bunlarla sınırlı tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor." diyerek cevap verdi.







TALİHSİZ AÇIKLAMA







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın açıklamasını 'talihsiz' olarak değerlendirdi.







"BİLGİSİZLİK VE CEHALET"







Çavuşoğlu, ordudaki tasfiyelerin IŞİD'le mücadeleyi zayıflatmanın aksine savaşı daha güvenilir, temiz ve etkili hale getireceğini belirtti. Çavuşoğlu, ABD'den gelen eleştirilere de cevap vererek "Türkiye'nin IŞİD, PKK ve diğer örgütlerle mücadele konusunda asker kapasitesini sadece bunlarla sınırlı tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor." dedi.