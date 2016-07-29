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çavuşoğlu'ndan abd'ye sert cevap: bilgisizlik, cahillik

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE SERT CEVAP: BİLGİSİZLİK, CAHİLLİK

ABD'li yetkililerin, "Generallerin tasfiye edilmesi IŞİD'le mücadeleye zarar verir" sözlerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bilgisizlik ve cehalet" diyerek cevap verdi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 12:59
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Abd'ye Sert Cevap: Bilgisizlik, Cahillik(5/10)6


 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den gelen "Generallerin tasfiye edilmesi IŞİD'le mücadeleye zarar verir" eleştirilerine "Türkiye'nin IŞİD, PKK ve diğer örgütlerle mücadele konusunda asker kapasitesini sadece bunlarla sınırlı tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor." diyerek cevap verdi.



TALİHSİZ AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın açıklamasını 'talihsiz' olarak değerlendirdi.



"BİLGİSİZLİK VE CEHALET"



Çavuşoğlu, ordudaki tasfiyelerin IŞİD'le mücadeleyi zayıflatmanın aksine savaşı daha güvenilir, temiz ve etkili hale getireceğini belirtti. Çavuşoğlu, ABD'den gelen eleştirilere de cevap vererek "Türkiye'nin IŞİD, PKK ve diğer örgütlerle mücadele konusunda asker kapasitesini sadece bunlarla sınırlı tutmak art niyet yoksa bilgisizlik ve cahillikten kaynaklanıyor." dedi.








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