

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa ülkelerine, Schengen vizesi bölgesine vizesiz seyahati hak ediyor. Türkiye sözünde duran bir ülkedir. AB'nin de sözünde durması lazım. Ahde vefa çok önemli." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılmasını öngören tavsiye kararına ilişkin bir soru üzerine, AB ile Türkiye'nin 18 Mart'ta yeni bir anlaşmaya imza attığını hatırlatarak anlaşma çerçevesinde vize serbestisinin haziran sonunda gerçekleşeceğini söyledi.







Vize serbestisi anlaşmasının geri kabul anlaşmasıyla uygulanacağını anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin gerçekleştirmesi gereken kriterler vardı. Bu kriterleri yerine getirmek için de Türkiye gerekli çabaları sarf etti. Meclis'ten yasalarımız geçti ve atılması gereken teknik adımları da attık. 72 kriterin biz hepsini gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Bazı konularda AB'nin farklı görüşleri olabilir. Bizim samimiyetimiz konusunda kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Biz inandığımız bir şey yaparız. Zorla baskıyla da hiçbir şey yapmayız. Anlaşma yaptığımız zaman da yükümlülüklerini yerine getiririz. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avrupa ülkelerine, Schengen vizesi bölgesine vizesiz seyahati hak ediyor. Biz de zaten pasaport dahil gerekli teknik düzenlemeleri tamamlamak üzereyiz. Ufak tefek eksiklikler varsa bu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin kararlılığıyla giderilebilir. Türkiye sözünde duran bir ülkedir. AB'nin de sözünde durması lazım. Ahde vefa çok önemli."







Türk vatandaşlarının, AB'nin KKTC de dahil aldığı bazı kararların uygulanmamasından kaynaklanan yıllara dayalı şüpheci bir yaklaşımının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama son yaptığımız anlaşma son derece nettir. AB sözünde durarak Türkiye'deki vatandaşlarımızın şüpheyle yaklaşımını da ortadan kaldırabilir. O güven tekrar tazelenebilir. Umarım tüm kararlar ve süreç olumlu yönde devam eder." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, vize konusunda şartlı kabul gelmesi durumunda Türkiye'nin tavrının ne olacağı yöndeki bir soru üzerine, dış politikada varsayımlar üzerine konuşmanın doğru olmayacağını söyledi.