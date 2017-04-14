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ÇAVUŞOĞLU'DAN 'VİZE SERBESTİSİ' AÇIKLAMASI


ÇAVUŞOĞLU'DAN 'VİZE SERBESTİSİ' AÇIKLAMASI
Tarih : 14 Nisan 2017, 15:39
Puan Ver : Çavuşoğlu'dan 'vize Serbestisi' Açıklaması(9/10)7






Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, ihracatın önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, işadamları için vize serbestisi anlaşmaları imzaladıklarını belirterek şöyle konuştu:



"SON ÖNERİMİZİ 16 NİSAN'DAN SONRA AB'YE SUNACAĞIZ"



"Pasaportsuz seyahatin önünü açmaya başladık. Ukrayna ile başardık, umarım Rusya ile de bunu başarabiliriz. AB ile vize serbestisi için uğraşıyoruz. Vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacağız. Her yere vize serbesti anlaşması kolay olmayabilir, daha kestirme bir yol için ihracatçılara yeşil pasaport vermeye başladık. Serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ikili olarak. Birçok ülke ile imzaladık. Çok sayıda ülke ile bu konuda müzakereleri sürdürüyoruz. Bazı ülkeler ile tercihli ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. Ukrayna, bunlardan bir tanesi. Birkaç üründe tıkanma oldu ama önümüzdeki aylarda Ukrayna ile tercihli ticaret anlaşmasını imzalayacağız. Pakistan ile tercihli anlaşmasını imzalamak üzereyiz. Dünyadaki ekonomik örgütlerle de bu serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerini yürütüyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri devam ediyor. Bu yıl içinde İstanbul'da bu konsey üyesi ülkelerle müzakerelerin sonuca ulaşması için görüşeceğiz."

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çavuşoğlu  Dan    Vize  Serbestisi    Açıklaması    haber

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