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ÇAVUŞOĞLU'DAN ABD'YE! 'HİÇBİRİNİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ'


ÇAVUŞOĞLU'DAN ABD'YE! 'HİÇBİRİNİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ'
Tarih : 13 Eylül 2016, 15:33
Puan Ver : Çavuşoğlu'dan Abd'ye! 'hiçbiriniz Türkiye'nin Patronu Değilsiniz'(6/10)3


Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan ABD'ye çok sert çıkıştı. Çavuşoğlu, "Hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. Ayrıca, sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak" dedi.








Etiketler: Çavuşoğlu  Dan  Abd  Ye    Hiçbiriniz  Türkiye  Nin  Patronu  Değilsiniz    
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