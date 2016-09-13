ÇAVUŞOĞLU'DAN ABD'YE! 'HİÇBİRİNİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan ABD'ye çok sert çıkıştı. Çavuşoğlu, "Hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. Ayrıca, sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak" dedi.
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