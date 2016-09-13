

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklamada bulunan ABD'ye çok sert çıkıştı. Çavuşoğlu, "Hiçbiriniz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Türkiye ile ilişkilerinizi adam gibi yürütmek istiyorsanız, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmek zorundasınız. Ayrıca, sizin büyükelçileriniz Türkiye'de bir vali değil, büyükelçiliğini adam gibi yapacak" dedi.