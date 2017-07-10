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Çavuşoğlu: Yeni hedefimiz ABD'yi tahtından indirip zirveye oturmak

ÇAVUŞOĞLU: YENİ HEDEFİMİZ ABD'Yİ TAHTINDAN İNDİRİP ZİRVEYE OTURMAK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2017'de ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz." dedi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 22:20
Puan Ver : Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Fildişi Sahili Kadın, Çocuk Esirgeme ve Dayanışma Bakanlığına bağlı Kadın Eğitim ve Meslek Edindirme Enstitüsünün (IFEF) Port Bouet'deki merkezinin açılışına katıldı.



Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Afrika kıtası ile dost ve kardeş ülke Fildişi Sahili'nin kalkınmasına ve gelişmesine çok önem verdiğini söyledi.



ARADA 300 MİLYON DOLAR FARK VAR



İnsani ve kalkınma yardımları bakımından Türkiye'nin en önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2016'da ABD'nin yaptığı insani kalkınma yardım miktarı 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin yapmış olduğu yardım miktarı ise 6 milyar dolar. Milli gelire göre ise açık ara dünyada birinci sıradayız. 2017'de rakam olarak da ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz."



"BÜYÜKELÇİLİK SAYISINI 50'YE ÇIKARACAĞIZ"



Türkiye'nin bu yardımlarını AFAD, Kızılay ve TİKA aracılığıyla dünyanın her yerine ulaştırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, TİKA'nın dünyadaki 50 koordinatörlüğünden 16'sının Afrika kıtasında olduğunu kaydetti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 39 büyükelçiliğinin olduğunu belirterek, "Açacağımız büyükelçiliklerle beraber önce 45'e, sonra 50'ye ulaşacağız. Yani Afrika'da hemen hemen büyükelçilik açmadığımız ülke kalmayacak." diye konuştu.



Açılış töreninin ardından derslikleri gezen Çavuşoğlu, merkezde eğitim alan kadınlarla sohbet etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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