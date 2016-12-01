Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın açıklaması yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Lavrov, "Havadan bir saldırıya maruz kalmış TSK. Fakat şu anda oradaki görüşler, biz Rusya olarak bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır. Biz orada terörizmle ve teröristlerle mücadeleye devam ediyoruz." dedi.



Lavrov'un açıklamalarından satır başları:



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'ya bulunan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, katıldıkları Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Beşinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.



Çavuşoğlu'nun açıklamaları:



"Bugün bir eylem planını imzaladık. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Türkiye ve Rusya birlikte hareket ederse birçok sorunu çözebiliriz. Kıbrıs'taki son gelişmeler konusunda bilgi verdik. Karadeniz-Akdeniz-Suriye-Irak konusundaki işbirliğimiz bölgenin barışı, istikrarı, birliği için çok önemli. Sayın Putin ve Erdoğan sık sık telefonda görüşüyorlar. Biz de Sergey'le her platformda bir araya geliyoruz."



"Halep'te maalesef siviller ölüyor. Tüm Suriye'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması lazım. Siyasi çözüm konusunda Rusya'yla ortak anlayışımız var."



"Türk Akımı anlaşması meclis tarafından en kısa zamanda onaylanacak. Akkuyu projesi yine çok önemli proje. Bunların hayata geçmesi için de bizler ortak çaba sarf edeceğiz."



"Amacımız bu coğrafyada Rusya-Türkiye işbirliğinin güçlenerek devam etmesi."



LAVROV: HALKIMIZIN NEDEN BURAYI BU KADAR ÇOK SEVDİĞİNİ ANLADIK



Lavrov'un açıklamaları:



"Gerçekten Alanya'ya geldiğiniz andan itibaren insanların misafirperverliğini hemen hissediyorsunuz. Halkımızın burayı neden bu kadar çok sevdiğini anlamış olduk. Havalimanında ülkemizin vatandaşlarını gördüm. Alanya'yı seçtiğimize onlar da mutlu oldular. Bence çok güzel bir görüşme gerçekleşti. Gerçekten çok ciddi konular var. Özellikle Suriye'yle ilgili hem fikiriz. Bu ülkede kanın durması lazım bir an önce. İnsani yardımın da sürekliliğini temin etmemiz gerekiyor. Bu konuda da işbirliğimiz devam edecektir. Uluslararası Suriye Destek Grubu çerçevesinde hız vereceğiz."



"Ayrıca diğer ülkelerde de neler olup bittiğini konuştuk. Libya, İran ve diğer ülkelerde şu anda tutumumuz aynı. Gerçekten bu diyaloga devam etmemiz lazım."



"Bu bölgede yaşayan halkların da sesi duyulacak şekilde bu diyalogların devam etmesini sağlamak konusunda hem fikiriz."



"Kafkaslarda, Karadeniz bölgesindeki konular da ele alındı ikili görüşmelerimizde. Ukrayna konusunu görüştük. Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşmazlık konusunda destek vereceğini söyledi sayın meslektaşım."



"Her iki taraf da normalleşmenin hızlı olmasında hemfikir. Başkanlarımız bu konuda siyasi iradelerini ortaya koydular."



"DIŞ TİCARET HACMİMİZ DÜŞÜYOR, DÜZELTMEMİZ LAZIM"



"Bundan sonraki aşamada da ticaret ve ekonomide aksamaları ortadan kaldırmak için çalışamlarımız olacaktır. Dış ticaret hacmimiz düşüyor bunu düzeltmemiz lazım. Lojistik konuları ele aldık. Yaptırımların sürekli bir şekilde ortadan kaldırılması konusunda da hemfikir olduğumuzu görüştük."



"Rusya olarak şu anda Türk Akımı konusunda olumlu gelişmeyi dile getirdik."



"Turizm konusunda çalışmalar devam edecek, bunlar hız kazanacak. Güvenlik konusunda daha önceki tavsiyelerimizin göz önünde bulunduralacağını umuyoruz. Vize konusunu da ele aldık."



"Bundan sonraki ilişkilerimizde de normalleşme sürecinin hız kazanması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik."







kaynak:sabah