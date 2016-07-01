

Bu ziyaret 24 Kasım'da yaşanan uçak düşürme hadisesinden sonra Türkiye'den Rusya'ya düzenlenen en üst düzeyde ziyaret. Çavuşoğlu ile Lavrov son olarak 3 Aralık tarihinde AGİT Dışişleri Bakanları toplantısı için gittikleri Belgrad'da bir araya gelmişlerdi.







Rusya ile Türkiye arasında normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte çok hızla gelişen görüşme trafiğine bugün bir yenisi daha eklendi ve Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı kapsamında görüştü. Lavrov toplantıdan önce "Bu görüşmenin Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi için doğru tonu yakalamamızda yardımcı olacağını umuyorum" diye konuştu.







Öteyandan Kremlin'den Türkiye açıklaması yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'deki G20'den daha önce görüşebileceği söylendi. Kremlin, "Türkiye ile ilişkilerin eski haline dönmesi için bir ay veya daha uzun sürebilecek yoğun görüşmeler gerçekleşecek" ifadesini kullandı.