Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist başı Salih Müslim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Almanya'ya gitmeden bir gün önce Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiği belirlendi. Türkiye bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti." dedi.

"SALİH MÜSLİM BİR GÜN ÖNCE STOCKHOLM'E GİTMİŞ"

Terörist ele başının Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini ve Bakan Çavuşoğlu'nun Berlin'e gelmeden bir gün önce Stockholm'e geçtiğini hatırlatalım. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti."

Kaynak: haberinburada