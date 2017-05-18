ÇAVUŞOĞLU: SON DERECE DOSTANE BİR ZİYARETTİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de yeni yönetimin daha samimi olduğunu belirterek "Arazidekilerin yeni yönetimi zehirlememesi gerekli" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
McGurk'ün YPG ziyareti
Obama döneminden bu yana özel temsilcilik görevini yapan McGurk'ün değişmesinde fayda var.
Rakka'nın yerel güçlere bırakılacağı konusunda teminat verildi. YPG'ye karşı angajman kurallarını uygularız.
Gülen'in iadesi
Yeni deliller titizlikle inceleniyor. Bu yönetim Gülen konusunda daha samimi. ABD, FETÖ elebaşı için geçici tutuklama talebimizi değerlendiriyor.
kaynak:yenişafak
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