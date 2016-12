Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çek mevkidaşı Lubomir Zaoralek'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.







Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;







"AB'den her şeyden önce Türkiye'ye adil yaklaşmasını istiyoruz. Türkiye'nin tarafını tutmasını istemiyoruz. Onların lütuflarına ihtiyacımız yok. Doğrunun yanında yer alsınlar, adaletli olsunlar. Türkiye'yi eşit bir ortak görmek durumundalar. AB böyle görmüyorsa ilişkilerimizin bir anlamı yok. Eşit bir ortak gibi oturduğumuz zaman tüm meseleleri hallederiz. Müzakerenin gereği yapılır, Türkiye müzakere konusunda her faslın gereğini yerine getirme konusunda gereğini yapmaya hazırdır. AB ders vermeye çalışmak yerine sorunlara nasıl çözüm getiririz bu anlayış içinde olmalı. Tehditvari söylem yerine Türkiye'ye gelip gerçekleri daha iyi anlamalarını bekleriz. En son Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bazı yetkililerle görüşmelerde bulunduk. Gerçekçi zemine doğru gidiyorlar, bu olumlu. Biz artık sonuç da almak istiyoruz. Hiçbir şeyin sürüncemede kalmaması gerekiyor. Biz her zaman anlamlı diyaloga hazırız. Türkiye olarak Avrupa'nın güvenliğine, ekonomisine katkı sağlamaya her zaman devam edeceğiz."







"SİZİN İDEOLOJİNİZ BATSIN"







"Çek Cumhuriyeti'nin terör konusundaki tutumu nettir. YPG de Çekya'da bir ofis açmak istedi. Ofis kısa süre içinde kapandı. PKK'ya tolerans gösteriliyor Avrupa Parlamentosu'nda, AB'de, Brüksel'de. Acımasız insanlık dışı saldırılarda bulunan bir örgütün destek bulmaması gerekiyor. AP içinde PKK'ya destek veren parlamenterler var. Neden? 'Aynı ideolojiyi savunuyoruz.' Sizin ideolojiniz batsın. Sen de git dağa. Niye siyaset yapıyorsun?"







kaynak:habertürk