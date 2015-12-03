ÇAVUŞOĞLU LAVROV GÖRÜŞMESİ BUGÜN
Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 22. Bakanlar Konseyi toplantısı için geldiği Belgrad'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşme Türkiye saati ile 16.30'da gerçekleşecek.
Basına kapalı yapılacak görüşme, Türkiye'nin Suriye sınırını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından iki taraf arasında yapılacak ilk yüksek düzeyli görüşme olacak.
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