Türkiye, Azerbaycan ve İran dışişleri bakanlarının Bakü'de gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan ve İran'dan ithal edilen petrol ve doğalgaz miktarını artırmayı hedeflediğini söyledi.

"KARDEŞ ÜLKELERDEN İTHAL ETTİĞİMİZ DOĞAL GAZI VE PETROLÜ ARTIRACAĞIZ"

Çavuşoğlu Bakü'de gerçekleşen ortak basın toplantısında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Hem Azerbaycan'dan hem İran'dan doğalgaz ve petrol ithal ediyoruz. Biz bu her iki kardeş ülkeden ithal ettiğimiz doğalgaz ve petrol miktarını artırmak istiyoruz. İran gazının uluslararası piyasaya gitmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Üç ülke birlikte enerji işbirliğimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz. Bu toplantıların en önemli amaçlarından biri de bu konu" dedi.

Toplantıda enerji ve ulaşım gibi konularda bundan sonraki süreçte hangi adımlar atılacağını ve neler yapmaları gerektiğini görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, üç ülke arasında teknik konularda ve sektörel bazda faaliyet gösteren alt komisyonların olduğunu hatırlatarak, "Bu komisyonların nasıl daha verimli hale getirilebileceğini görüştük. Bu komisyonların faaliyetlerinin daha somut sonuçlar vermesini istiyoruz" dedi.

"ÜÇ ÜLKE OLARAK KENDİ PARAMIZLA TİCARETİ DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in teklifi üzerine bir sonraki üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Kardeşim Cevaz Zarif'in teklifi üzerine bir sonraki toplantıda biz ev sahipliği yapacağız. Bu toplantıda üç ülkenin iş adamlarını da bir araya getirmek istiyoruz. Ekonomi bakanlarımız da bu toplantıya katılıyor olacak ve birlikte bir iş forumu da gerçekleştirebiliriz. İnşallah üç ülke olarak kendi paramızla ticareti de gerçekleştireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu sadece ekonomi, enerji ve ulaşım değil kültür ve turizm konularında da ilişkilerin geliştirilmesini istediklerinin altını çizerek, "Kültür ve turizm konularında da komisyonlarımız var. Bu alanlarda da bağlarımızı güçlendirmemiz lazım. Ortak bağlarımız var, bu ortak zenginliklerimizi değerlendirmekte fayda var" dedi.

Kaynak: haberinburada