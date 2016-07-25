ÇAVUŞOĞLU: İNLERİNDEYİZ, İNLERİNDEN ÇIKARIYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişiminde bulunanlar için "İnlerindeyiz, inlerinden çıkarıyoruz" dedi. Çavuşoğlu, bakanlıktaki FETÖ üyelerinin temizleneceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, Atatürk Meydanı'nda demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, "Ordumuzun içine sızmış bu hainler, bu terör çetesi, bunlara asker diyemeyiz, bunlar asker kıyafeti giymiş hainler. Bunlara asker dersek, şanlı ordumuza, mehmetçiğimize hakaret olur. İşte o gün gördük, devlet içine sızmış bazı diğer unsurlarla beraber esas yıllardır şanlı ordumuzun içerisine sızmış bu teröristler başta kendi komutanları olmak üzere Genelkurmay Başkanı'mız olmak üzere doğrudan ülkemizi, milletimizi hedef almıştır" diye konuştu.
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