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ÇAVUŞOĞLU İLE TİLLERSON'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI


ÇAVUŞOĞLU İLE TİLLERSON'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Tarih : 30 Mart 2017, 17:09
Puan Ver : Çavuşoğlu İle Tillerson'dan Ortak Basın Toplantısı(5/10)7


Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"ABD ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar karşısında oynayabileceği çok önemli roller vardır. Sorumluluk alanımız sadece kendi coğrafyamız değil tüm dünyadaki sorunlarla ilgilidir. Türkiye-ABD arasındaki dostluk her zamankinden daha güçlü olmalıdır. İşbirliğimizi de güçlendirmemiz gerekiyor."



"Terörle mücadele, diğer karşı karşıya kaldığımız tehditler, Suriye, Irak ve bölgemizdeki sorunları değerlendirme fırsatı bulduk. Konuların bazılarını NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda diğer müttefiklerimizle de değerlendireceğiz."



"BİZİ HEDEF ALAN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK BİZİ ÜZDÜ"



"İlişkilerimize yeni bir enerji kazandırmamız gerektiğini vurguladık. Geçmiş yönetimde ilişkilerimizi etkileyen bazı olaylar oldu. Bunlardan biri Suriye'de DEAŞ'la mücadele ederken geçmiş yönetimin YPG-PYD ile işbirliği ve verdiği destektir. Amerikan yönetimi ve ilgili askerler dahil kurumlar YPG ile PKK arasında bir farkın olmadığını kabul ediyorlar. Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek bizi üzmüş, ilişkilerimizi etkilemiş ve Türk halkının ABD'ye yönelik hislerini olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde daha fazla işbirliği bekliyoruz."



"68 ülke ve bazı kurumlar olarak 10-20 bin kişilik bir terör örgütünü yenemiyorsak, kendimizi bir gözden geçirmemiz lazım."



"Geçmiş dönemin izlediği ikircikli politikalardan bir tanesi de Türkiye'deki hain darbe girişimi sorumlusu Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusu. Gülen'in iadesi konusunda somut adımlar bekliyoruz. FETÖ konusunda en azından geçici tutuklama bekliyoruz."



"Türkiye-ABD dostluğuna ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Brüksel'de yarın tekrar bir araya geleceğiz."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çavuşoğlu  İle  Tillerson  Dan  Ortak  Basın  Toplantısı    haber

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