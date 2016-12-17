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çavuşoğlu ile lavrov telefonda görüştü

ÇAVUŞOĞLU İLE LAVROV TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde Rus mevkidaşı Lavrov, Kayseri saldırısı nedeniyle taziyelerini iletirken, Suriye'deki gelişmeler de ele alındı

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:15
Puan Ver : Çavuşoğlu İle Lavrov Telefonda Görüştü(6/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.



Alınan bilgiye göre, görüşmede, ayrıca sivillerin tahliyesi meselesi dahil olmak üzere Halep'teki gelişmelerle Moskova'da gerçekleştirilmesi planlanan Suriye toplantısına ilişkin hususlar ele alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çavuşoğlu  İle  Lavrov  Telefonda  Görüştü    haber

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