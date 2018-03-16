Astana'daki Suriye zirvesinde, provokatif sorular soran bir Kazak gazeteciyi tersleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sorularınıza bakınca FETÖ'cü gördüm sizi. Cevap vermeyeceğim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında Astana'da bir araya geldi.

3 bakan toplantının ardında ortak basın toplantısı düzenledi.

"SİVİLLER KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Suriye'deki tüm kuşatılmış bölgelerde siviller konusunda hassasiyetimiz var. Biz doğrudan teröristleri hedef alıyoruz. Sivillerle teröristlerin ayrılması konusunda stratejimiz olması lazım." dedi.

"FETÖ'CÜ GÖRDÜM SİZİ"

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılmasında Türk diplomatlarının rolü olup olmadığı konusunda soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu. Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" demekle yetindi.

İNGİLTERE KANIT ORTAYA SÜRMÜYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere ile yaşadıkları ajan krizi ile ilgili olarak "İngiltere'den gelen sözleri çok önemsemiyoruz. Önce ABD seçimlerine müdahale ettiğimiz, tek bir kanıt sürülmeden kamuoyuna duyuruldu. Ardından yeni yaptırımlar geldi. Batı propagandasının seviyesine düşmeyeceğiz.

Kaynak: haberinburada