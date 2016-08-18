ÇAVUŞOĞLU: ESAD İLE BARIŞMAK İÇİN SEBEP YOK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başbakan Yıldırım'ın “6 ay içinde Suriye'de önemli gelişmeler olabilir” yönündeki sözleriyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı
Süreç, esas olarak ‘Geçici hükümet (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'lı mı olacak, Esad'sız mı olacak?' sorusuna takıldı. Bu konuda bir anlaşma olsa ateşkesin sağlanması, insani yardımlar gibi diğer konularda daha gerçekçi adımlar atılır. Siyasi müzakereler sonuç getirmediği sürece o ülke onu demiş, bu ülkeler şu kararı almış, hiç önemi yok.
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