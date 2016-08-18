

Süreç, esas olarak ‘Geçici hükümet (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'lı mı olacak, Esad'sız mı olacak?' sorusuna takıldı. Bu konuda bir anlaşma olsa ateşkesin sağlanması, insani yardımlar gibi diğer konularda daha gerçekçi adımlar atılır. Siyasi müzakereler sonuç getirmediği sürece o ülke onu demiş, bu ülkeler şu kararı almış, hiç önemi yok.