

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olası Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.







Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Erdoğan ve Putin ağustos ayında Soçi'de görüşebilir" dedi.







KREMLİN: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME G-20 ZİRVESİ ÖNCESİ OLABİLİR







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası yüz yüze görüşmesiyle ilgili açıklama da Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi.







Basın toplantısında Türkiye ile Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecine değinen Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi için bir ay ya da bir aydan biraz daha fazla zaman içerisinde yoğun temaslar yapılacak gibi görünüyor" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uçak krizi sonrası geçtiğimiz çarşamba günü ilk kez telefonla görüşmüşlerdi.







Görüşmede, iki liderin Çin'de eylül ayında yapılacak G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda hem fikir oldukları açıklanmıştı.







ERDOĞAN ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRMİŞTİ







Erdoğan, Putin'e bir mektup yazarak uçağın düşürülmesiyle ilgili üzüntülerini bildirmişti.







24 Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Rusya ile ilk temas ise Rusya Milli Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e, Başbakan Binali Yıldırım'ın da Rusya Başbakanı Medvedev'e mektup göndermesiyle sağlanmıştı.







RUSYA İLE UÇAK KRİZİ NASIL YAŞANMIŞTI?







Suriye sınırında Türkiye hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağı 24 Kasım 2015'te, angajman kuralları gereğince iki Türk F-16'sı tarafından vurulmuştu.







Hasar alan uçak Suriye'de bulunan Bayırbucak bölgesinde düşmüştü. Uçağın içinde bulunan iki Rus pilot paraşütle atlamıştı.







Pilotlardan biri paraşütle atlarken yaralanmış ve bölgede yaşayan militanlar tarafından öldürülmüştü. Diğer pilot Suriye ordusu askerleri tarafından yapılan operasyonla kurtarılmıştı.