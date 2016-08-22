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çavuşoğlu: en büyük darbeyi daeş'e biz vurduk

ÇAVUŞOĞLU: EN BÜYÜK DARBEYİ DAEŞ'E BİZ VURDUK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 14:10
Puan Ver : Çavuşoğlu: En Büyük Darbeyi Daeş'e Biz Vurduk(0/10)


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Gaziantep'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ve FETÖ lideri Gülen'in iadesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sınırımız DAEŞ'ten tamamen temizlenmeli. DAEŞ'e en büyük darbeyi biz vurduk, Recep Tayyip Erdoğan o yüzden birinci hedef" dedi.








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