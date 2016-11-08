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çavuşoğlu-crnadak ortak basın toplantısı

ÇAVUŞOĞLU-CRNADAK ORTAK BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başından beri Rakka'nın kuşatılması stratejisinde YPG ya da demokratik güçlerin rolü olabileceğini söylediğini belirterek "En son (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph) Dunford'un ziyaretinde...

Tarih : 08 Kasım 2016, 15:09
Puan Ver : Çavuşoğlu-Crnadak Ortak Basın Toplantısı(7/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başından beri Rakka'nın kuşatılması stratejisinde YPG ya da demokratik güçlerin rolü olabileceğini söylediğini belirterek "En son (ABD Genelkurmay Başkanı Joseph) Dunford'un ziyaretinde de 'sadece kuşatmada yer alacaklar, Rakka'nın içine kesinlikle girmeyecek' dediler. Bunun böyle olmasını temenni ederiz. Özellikle ortaklarımızın verdiği sözü tutmasını her zaman bekleriz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözü sonuna kadar tutuyoruz. Münbiç'te verilen söz henüz tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu anlaşmalara rağmen biz de temkinli davranıyoruz ve tedbirlerimizi de alıyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu, şimdiye kadar birçok platformda görüşme fırsatı bulsalar da Crnadak'ın Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çavuşoğlu-Crnadak  Ortak  Basın  Toplantısı    haber

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