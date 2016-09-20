ÇAVUŞOĞLU, CNN INTERNATİONAL'A KONUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, "Münbiç Cebi denilen bölgeyi DAEŞ'ten temizleyerek güvenli bölge haline getirmek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, "Münbiç Cebi denilen bölgeyi DAEŞ'ten temizleyerek güvenli bölge haline getirmek. Ardından da El Bab yeni hedef olmalı" dedi. Çavuşoğlu darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar konusunda, "Yanlış yapabilir misiniz? Evet. Biliyorum ki örneğin benim memleketimde bazı hatalar yapıldı. Bazı akademisyenler tutuklandı. Bu bir hataydı. Ancak daha sonra serbest bırakıldılar" diye konuştu.
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