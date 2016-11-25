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çavuşoğlu: bu kararın hiçbir geçerliliği yok

ÇAVUŞOĞLU: BU KARARIN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile ilgili aldığı karara ilişkin, "Her zaman şunu söyledik...

Tarih : 25 Kasım 2016, 09:33
Puan Ver : Çavuşoğlu: Bu Kararın Hiçbir Geçerliliği Yok(10/10)8


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile ilgili aldığı karara ilişkin, "Her zaman şunu söyledik, Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Birliği kurumları, konseyi, komisyonu yapıcı bir karar alırsa, eleştiriler dahil biz bunu değerlendiririz hatta faydalanırız.



Ama bu şekilde kasıtlı bir karar alırsa biz bunu reddederiz, hiçbir geçerliliği yok. Esasen bu karar Avrupa Parlamentosunu ve Avrupa Birliği'ni küçük düşürüyor." diye konuştu.



 



kaynak:ntv








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