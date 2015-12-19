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ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ


ÇAVUŞOĞLU BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 19 Aralık 2015, 10:06
Puan Ver : Çavuşoğlu Bm Genel Sekreteri İle Görüştü(5/10)7


Bakan Çavuşoğlu,  bugünkü Suriye toplantısının önemli olduğunu, Suriye'de siyasi bir dönüşüm sürecinin gerekli olduğunu, bu süreç yaşanmadan Suriye'deki soruna çözüm bulunmasının zor olduğunu vurguladı.



Görüşmede, Ortadoğu'daki ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.



BM Genel Sekreteri, Dünya İnsani Zirvesi'nin önümüzdeki yıl ülkemizde düzenlenmesi konusundaki minnetarlığını da dile getirdi.








Etiketler: Çavuşoğlu  Bm  Genel  Sekreteri  İle  Görüştü    haber

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