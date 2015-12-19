

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü Suriye toplantısının önemli olduğunu, Suriye'de siyasi bir dönüşüm sürecinin gerekli olduğunu, bu süreç yaşanmadan Suriye'deki soruna çözüm bulunmasının zor olduğunu vurguladı.







Görüşmede, Ortadoğu'daki ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.







BM Genel Sekreteri, Dünya İnsani Zirvesi'nin önümüzdeki yıl ülkemizde düzenlenmesi konusundaki minnetarlığını da dile getirdi.