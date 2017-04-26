

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM'nin siyasi denetim kararı ve Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'ye düzenlenen operasyon ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.







Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:







"Parlamentonun aldığı bu karar bundan sonraki işbirliğimizi zayıflatan bir karardır. İlişkilerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Bizi buna mecbur bıraktılar. Ben bunu arzu etmezdim. İlişkilerin iyi olması için esasen de çok çaba gösterdim. Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bu kurumlara da yansıdı. AKPM'deki vekiller, ulusal meclislerden geliyor ve Türkiye karşıtlığını AKPM'ye yansıtıyorlar. Bu vekillerin bir kısmı PKK'ya çok ciddi bir şekilde destek veriyor."







SİNCAR'A DÜZENLENEN HAVA OPERASYONU







"Bize yönelik tehditlere karşı operasyon yapacağımızı herkese söylüyoruz. DEAŞ'a da PKK'ya da YPG'ye de yapacağız. Bu bölgede operasyon yapacağımızı ABD'ye bildirdik. Askerlerini sınırımızdan 20-30 km güneye çekmelerini de söyledik. Aramızdaki anlaşma gereği, operasyondan 2 saat önce bunun bilgisini paylaştık. Bu bilgiyi koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkeziyle paylaştık. Rusya'nın Suriye'deki harekat merkeziyle de paylaştık. Dolayısıyla burada bilgi paylaşımı yok diyorsa bir kimse, ben ona katılmıyorum. Son birkaç hafta içinde ABD'li dostlarımızla burada operasyon yapacağımızı paylaştık. Türkiye burada şeffaf davranıyor. Bizim gizli ajandamız yok. Buradan teröristler Türkiye'ye giriyor. Tünel kazıyorlar. En son Diyarbakır saldırısında bunu gördük. Burada bir tehdit varsa, bizim ne yapmamız lazım? Biz milli güvenliğimizi, tehditleri bertaraf ederek, güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri almakla sorumluyuz. Çok bedeller ödedik. Bundan sonra daha kararlılıkla, terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. Dostlarımızdan beklentimiz Türkiye'ye destek olmalarıdır. Burada bir meşru müdafaa vardır. Bu hukuk dışı da değildir, gayet ölçülüdür."







kaynak:habertürk