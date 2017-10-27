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Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

ÇAVUŞOĞLU, ALMAN MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü.

Tarih : 27 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü(5/10)1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İran ve Etiyopya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞME TALEBİ KARŞI TARAFTAN GELDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine görüşme yaptı.

İRAN VE ETİYOPYALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile de telefonda görüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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