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ÇAVUŞOĞLU: ABD KONUSUNDA RUSYA İLE ANLAŞTIK


ÇAVUŞOĞLU: ABD KONUSUNDA RUSYA İLE ANLAŞTIK
Tarih : 13 Ocak 2017, 15:26
Puan Ver : Çavuşoğlu: Abd Konusunda Rusya İle Anlaştık(5/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ABD'nin de davet edilmesi konusunda Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını açıkladı.



AFP'nin haberine göre Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesine katılmak için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalar yaptı.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleri konusunda konuşan Çavuşoğlu, "ABD de kesinlikle davet edilmelidir. Rusya ile bu konuda mutabıkız" dedi.



Suriye sorununun çözülmesi için Astana'da gerçekleştirilecek zirve, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye ve Rusya geçen ay ABD'nin dahil olmadığı bir girişimle Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.



DAVETİYELER HAFTAYA GÖNDERİLECEK



Bakan Çavuşoğlu, Astana'daki görüşmelerle ilgili davetiyelerin gelecek hafta gönderilmeye başlanacağını açıkladı.



AFP, Çavuşoğlu'nun şu sözlerini aktardı:



"Kimse ABD'nin rolünü gözardı edemez. Bu, Türkiye'nin ilkeli duruşudur... Katkı sağlayan ya da sağlayabilecek olan, herkes orada olmalı. Ama sadece aile fotoğrafında olmak için değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çavuşoğlu  Abd  Konusunda  Rusya  İle  Anlaştık    haber

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