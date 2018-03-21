Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
'yerel Seçimde İttifak Olur Mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
Sağlık Bakanlığı Deniz Baykal'ın Sağlık Durumunu Açıkladı
Çavuşoğlu: Abd İle Münbiç Konusunda Anlaşmaya Değil Anlayışa Vardık
Taciz Ettiği Çocukları Birbirleriyle İlişkiye Zorlamış
Ünlü Profesör Anlattı: Tosuncuk'un Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabına Girmekti
Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
Devlet Bahçeli Hakkında Yazılan Kitaba Toplatma Kararı
Diyarbakır'da Nevruz! Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Aradı
Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
Afrin'de Duygulandıran Diyalog! Komandolarla Karşılaşan Nine: Rabbim Sizden Razı Olsun
Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı

ÇAVUŞOĞLU: ABD İLE MÜNBİÇ KONUSUNDA ANLAŞMAYA DEĞİL ANLAYIŞA VARDIK


Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık
Tarih : 21 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Çavuşoğlu: Abd İle Münbiç Konusunda Anlaşmaya Değil Anlayışa Vardık(10/10)6

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dünkü görüşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ile Münbiç görüşmeleri konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik" dedi.

"ANLAŞIYA VARDIK"

Çavuşoğlu "Anlaşmaya vardık sözünü netleştirmemiz lazım. Bunları hep vurguladık. Bir anlayışa vardık. Bu anlayış da Suriye'nin istikrara kavuşturulması. Bunu ABD ile yapacağız. Bin anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Önce anlaşma dedik sonra anlayış diye düzelttik. Anlaştıysak komisyon toplantısını neden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜYELİK İÇİN BEKLENTİMİZ YOK"

Çavuşoğlu, AB konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

"Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. İki taraf da birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup nelerin olamayacağını iyi bilmesi gerekir. Bizim AB'den istediklerimiz bugüne kadar alınan kararların uygulanması. Üyelikle ilgili AB'den beklentimiz yok ama bunun nedeni biz değiliz. Takındığı tavırdan dolayı beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çavuşoğlu  Abd  İle  Münbiç  Konusunda  Anlaşmaya  Değil  Anlayışa  Vardık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER