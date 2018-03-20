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Çavuşoğlu: ABD ile görüşmelerimiz kesilmedi, devam ediyor

ÇAVUŞOĞLU: ABD İLE GÖRÜŞMELERİMİZ KESİLMEDİ, DEVAM EDİYOR

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi.

Tarih : 20 Mart 2018, 12:00
Puan Ver : Çavuşoğlu: Abd İle Görüşmelerimiz Kesilmedi, Devam Ediyor(9/10)5

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

TILLERSON GİDİNCE ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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