ÇAVUŞOĞLU: ABD İLE GÖRÜŞMELERİMİZ KESİLMEDİ, DEVAM EDİYOR
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımız ABD'ye gidecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
TILLERSON GİDİNCE ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ
Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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